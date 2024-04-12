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Пенсионерам придется отказаться от льгот: какие изменения ждут пожилых россиян с 13 апреля

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Пенсионерам придется отказаться от льгот: какие изменения ждут пожилых россиян с 13 апреля
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Пенсионеры в России получат возможность увеличить доходы, отказавшись от некоторых льгот в пользу денежной компенсации. Это включает бесплатный проезд и скидки в магазинах. 

Какая денежная компенсация возможна вместо льгот

Например, в Московской области отказ от бесплатного проезда общественным транспортом может принести дополнительные 503 рубля. Бесплатные лекарства оцениваются в 1 473 рубля ежемесячно, а отказ от бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте может принести еще 251 рубль. 

Эти изменения позволят пенсионерам улучшить свое материальное положение, предпочитая денежную компенсацию другим льготам, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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