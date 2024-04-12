Пенсионерам придется отказаться от льгот: какие изменения ждут пожилых россиян с 13 апреля

Пенсионеры в России получат возможность увеличить доходы, отказавшись от некоторых льгот в пользу денежной компенсации. Это включает бесплатный проезд и скидки в магазинах.

Какая денежная компенсация возможна вместо льгот

Например, в Московской области отказ от бесплатного проезда общественным транспортом может принести дополнительные 503 рубля. Бесплатные лекарства оцениваются в 1 473 рубля ежемесячно, а отказ от бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте может принести еще 251 рубль.

Эти изменения позволят пенсионерам улучшить свое материальное положение, предпочитая денежную компенсацию другим льготам, пишет ngnovoros.ru.