Будет вторая пенсия: пенсионеры 60-65 лет ждут неожиданный сюрприз

Пенсионерам сообщили о возможности получения второй пенсии после достижения 65 лет при активном труде после выхода на пенсию. Размер второй выплаты будет ниже первой. Это станет приятным сюрпризом для многих, о чем рассказала пенсионный специалист Анастасия Киреева.

Вторую пенсию могут получить те, кому изначально назначена пенсия по выслуге лет, например, бывшие военнослужащие или сотрудники силовых структур, а также пенсионеры по инвалидности.

Для назначения страховой пенсии по старости требуется достижение определенного возраста и отработка определенного стажа по гражданской специальности, не связанной с силовыми структурами, что обеспечивает необходимые пенсионные баллы.

Минимальный страховой стаж в текущем году составляет 15 лет, а пенсионные коэффициенты – 28,2.

Однако, вторая пенсия будет на 8 тысяч рублей меньше из-за отсутствия фиксированной выплаты, что означает, что в среднем пенсионная выплата составит около 14 тысяч рублей, пишет ngnovoros.ru.