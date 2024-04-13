Информинг » В России » Будет вторая пенсия: пенсионеры 60-65 лет ждут неожиданный сюрприз

Будет вторая пенсия: пенсионеры 60-65 лет ждут неожиданный сюрприз

Image 16+
Будет вторая пенсия: пенсионеры 60-65 лет ждут неожиданный сюрприз
В России
Фото: @sabinevanerp / pixabay.com

Пенсионерам сообщили о возможности получения второй пенсии после достижения 65 лет при активном труде после выхода на пенсию. Размер второй выплаты будет ниже первой. Это станет приятным сюрпризом для многих, о чем рассказала пенсионный специалист Анастасия Киреева.

Вторую пенсию могут получить те, кому изначально назначена пенсия по выслуге лет, например, бывшие военнослужащие или сотрудники силовых структур, а также пенсионеры по инвалидности. 

Для назначения страховой пенсии по старости требуется достижение определенного возраста и отработка определенного стажа по гражданской специальности, не связанной с силовыми структурами, что обеспечивает необходимые пенсионные баллы.

Минимальный страховой стаж в текущем году составляет 15 лет, а пенсионные коэффициенты – 28,2. 

Однако, вторая пенсия будет на 8 тысяч рублей меньше из-за отсутствия фиксированной выплаты, что означает, что в среднем пенсионная выплата составит около 14 тысяч рублей, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Выяснилось, как 49-летняя женщина из Иркутской области похудела на 37 кг за 7 месяцев

Выяснилось, как 49-летняя женщина из Иркутской области похудела на 37 кг за 7 месяцев

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Всего одно условие: пенсионеров, которые получают пенсию на банковскую карту, ждет приятный подарок

Сегодня, 05:28

Полная отмена: Роструд изменил расписание майских выходных — теперь все будет иначе

Сегодня, 05:13

Будет вторая пенсия: пенсионеры 60-65 лет ждут неожиданный сюрприз

Сегодня, 04:48

Штраф в 30 тысяч и лишение прав: сколько алкоголя в квасе и можно ли употреблять его за рулем

Сегодня, 04:43

Пенсионерам придется отказаться от льгот: какие изменения ждут пожилых россиян с 13 апреля

Вчера, 22:28

Указ уже подписан. Пенсионерам в середине апреля зачислят на карту разовую выплату с четырьмя нулями

Вчера, 19:48

Новое пособие от СФР. Выплаты на карту поступят в размере 10 тысяч рублей уже с 13 апреля

Вчера, 18:53

Экстренная новость: россиян призвали покинуть свои дома 13 апреля 2024 года

Вчера, 18:18

С апреля пенсии начнут приходить в другое время: в Соцфонде ответили, как теперь все будет

Вчера, 17:48

Такого не было никогда. Пенсии поднимают минимум на 25% и это не предел

Вчера, 16:53

Принято повысить пенсию во второй раз. Невероятный сюрприз для пенсионеров

Вчера, 16:38

Стали известны номера тех, кто выиграл квартиры в проведенной викторине «Опорный край»

Вчера, 15:13

Пенсии решено повысить на 25% как работающим, так и неработающим

Вчера, 14:38

Теперь полностью запретят: с апреля 2024 во всех супермаркетах заработали новые правила

Вчера, 14:13

Каждому зачислят по 50 000 рублей: Сбербанк обрадовал всех, кто заходит в «Сбербанк Онлайн»

Вчера, 13:58

«Проверять будут прямо на улицах»: пенсионеров старше 60 лет ждут неприятные перемены в жизни

Вчера, 13:43

«С сегодняшнего дня полностью запрещено». Всех, кто переводит деньги с карты на карту, ждет сюрприз

Вчера, 12:53

Решение приняли: россиянам от 30 до 75 лет выплатят по 10 000 рублей уже с 13 апреля

Вчера, 11:58

Все накопления денег обесценятся: новая волна девальвации как в 90-х

Вчера, 11:53

Может позволить себе каждый: Назван город в России с самыми дешевыми квартирами в новостройках

Вчера, 11:13

Новости партнеров
2023
ru-RU