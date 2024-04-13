Информинг » Знаменитости » Стало известно, почему не состоится финальный концерт телепроекта «Маска»

Стало известно, почему не состоится финальный концерт телепроекта «Маска»

Image 16+
Стало известно, почему не состоится финальный концерт телепроекта «Маска»
Знаменитости
Источник фото: @maskantvteorii

Юбилейный сезон популярного телешоу близится к завершению, а поклонники с нетерпением ожидают заключительного выпуска, споря о победителе конкурса. В этом году фанатам придется болеть за своих любимых участников, находясь у телеэкранов.

Было решено не проводить большой концерт

Новости, однако, несут и печальные известия. Съемки финального выпуска пройдут в павильоне, а не на большом концерте, учитывая печальные события, которые произошли в подмосковном «Крокус Сити Холле». Руководство выразило искренние соболезнования пострадавшим в теракте и их близким. Поэтому было решено не проводить большой концерт, а предоставить всем возможность возврата денег за билеты. 

Дата финала проекта пока что остается неизвестной. Но предполагается, что последний выпуск выйдет 5 мая, пишет Вокруг ТВ.

Информационное агентство «Informing»

Выяснилось, от какого недуга страдал Евгений Кунгуров — очень коварная болезнь

Выяснилось, от какого недуга страдал Евгений Кунгуров — очень коварная болезнь

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Я не разрушаю семьи»: Проскурякова рассказала о связях с женатыми

Сегодня, 04:03

Стало известно, почему не состоится финальный концерт телепроекта «Маска»

Сегодня, 00:48

Пригожин назвал имена самых крутых артистов на российской эстраде

Вчера, 23:23

Певица Альбина Джанабаева показала на видео 3-летнюю дочь Агату от Валерия Меладзе

Вчера, 23:18

Киркоров подарил Пригожину кроссовки на 55-летие

Вчера, 22:53

54-летний певец Стас Михайлов сообщил, что решил покинуть Россию

Вчера, 22:28

Режиссер Забугорский объяснил, почему «притих» убежавший из России Назаров

Вчера, 22:28

Сыновья Карла III умоляли короля не жениться на Камилле: стало известно, почему

Вчера, 22:28

Уехавший из РФ Кирилл Сафонов удивил фанатов «запущенным» внешним видом

Вчера, 16:23

Актер Деревянко сообщил, собирается ли уезжать из России

Вчера, 15:13

Леонида Якубовича увезла скорая после церемонии викторины «Опорный край»

Вчера, 14:38

Кристина Орбакайте с мужем-бизнесменом Михаилом Земцовым отправились в Париж

Вчера, 10:28

40-летняя Наталья Рудова блеснула фигурой в коротком бра и расстегнутых шортах

Вчера, 09:58

Критик Соседов: Нагиев является одним из лучших на отечественных ТВ-экранах

Вчера, 09:18

Актриса Милославская появилась на вечеринке с новым бойфрендом

11-04-2024, 23:13

Яна Поплавская раскрыла печальную правду о студии «Вечернего Урганта»

11-04-2024, 21:13

55-летняя певица Валерия в странном образе провела фотосессию

11-04-2024, 21:08

Актриса Бледанс рассекретила, когда Пугачева вернется в Россию

11-04-2024, 21:08

Niletto зажег в коридоре: вы удивитесь, как он поет вживую на самом деле

11-04-2024, 20:28

В РФ началась отмена концертов любимой группы Путина

11-04-2024, 19:58

Новости партнеров
2023
ru-RU