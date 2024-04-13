Стало известно, почему не состоится финальный концерт телепроекта «Маска»

Юбилейный сезон популярного телешоу близится к завершению, а поклонники с нетерпением ожидают заключительного выпуска, споря о победителе конкурса. В этом году фанатам придется болеть за своих любимых участников, находясь у телеэкранов.

Было решено не проводить большой концерт

Новости, однако, несут и печальные известия. Съемки финального выпуска пройдут в павильоне, а не на большом концерте, учитывая печальные события, которые произошли в подмосковном «Крокус Сити Холле». Руководство выразило искренние соболезнования пострадавшим в теракте и их близким. Поэтому было решено не проводить большой концерт, а предоставить всем возможность возврата денег за билеты.

Дата финала проекта пока что остается неизвестной. Но предполагается, что последний выпуск выйдет 5 мая, пишет Вокруг ТВ.