Все теперь иначе: Роструд изменил расписание майских праздников

Весна приносит не только тепло и яркие краски, но и изменения в графике работы для жителей России. Роструд объявил о пересмотре расписания майских праздников, что затронет всех работающих.

Нас ожидает шестидневная рабочая неделя с 22 по 27 апреля

Согласно введенным изменениям, в апреле нас ожидает шестидневная рабочая неделя с 22 по 27 число в связи с Первомаем. Последний день, 27 апреля, будет коротким перед началом празднования. Затем, с 28 апреля по 1 мая, жители страны смогут насладиться четырёхдневными выходными, чтобы отдохнуть и подзарядиться энергией перед летним сезоном.

Вторая часть майских каникул запланирована на 9-12 числа. В этот раз День Победы приходится на четверг, а предшествующий день, 8 мая, будет сокращённым рабочим днём по производственному календарю, пишет ngnovoros.ru.