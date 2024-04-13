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Штраф в 30 тысяч и лишение прав: сколько алкоголя в квасе и можно ли употреблять его за рулем

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Штраф в 30 тысяч и лишение прав: сколько алкоголя в квасе и можно ли употреблять его за рулем
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Квас давно пользуется популярностью, но следует помнить о содержании в нем алкоголя. Правительство РФ в 2020 году отнесло квас к безалкогольным напиткам, предусмотрев лимит содержания спирта до 1,2%. Однако недобросовестные производители или домашние рецепты могут превысить этот лимит, что важно учитывать. 

Даже малое количество алкоголя может повлиять на результаты дыхательного теста

Для водителей важно знать, что даже малое количество алкоголя может повлиять на результаты дыхательного теста. Следует быть осторожным и употреблять квас с умом, особенно если планируется управление транспортным средством. 

Важно также помнить о том, что употребление кваса лучше ограничивать, так как его алкогольное содержание может увеличиваться со временем, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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