Родители Жанны Фриске «потеряли» вторую дочь: как прошла операция Натальи

Сестра покойной артистки Жанны Фриске Наталья решилась на хирургическое вмешательство. Об этом она сама ранее сообщила в Сети. Она рассказала о своем решении сделать подтяжку груди, а также ушить диастаз.

Процедура длилась четыре часа

После операции Наталья проинформировала, что процедура длилась четыре часа, а ее родители очень переживали, пока она лежала на операционном столе. Они беспокоились, когда Фриске не отвечала на их звонки из-за плохого состояния после наркоза.

Сейчас Наталья уже чувствует себя хорошо, хотя еще не полностью отошла от обезболивающих. Она также добавила, что операция прошла успешно, и она сдала анализы.