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12-летний внук певицы Аллы Пугачевой Женя неожиданно решил сменить фамилию

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12-летний внук певицы Аллы Пугачевой Женя неожиданно решил сменить фамилию
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Семья Аллы Пугачевой всегда привлекала внимание общественности, несмотря на все попытки сохранить тайны. 12-летнего внука певицы Женю воспитывают чужие люди, сообщает mk.ru. Артистка взяла на себя опекунство над мальчиком после смерти ее брата Евгения Пугачева. 

Фамилия мальчика была изменена на фамилию новых родителей

Мальчик в настоящее время живет в семье водителя певицы Игоря Польшикова, которому Примадонна доверила его опеку еще 7 лет назад. Женя очень привязался к мужчине, который его любит, как собственного ребенка, а также официально усыновлен им. Жене при этом выделяются 200 тыс. рублей ежемесячно, ему куплена квартира. 

Фамилия мальчика была изменена на фамилию новых родителей для того, чтобы прошлое не мешало его будущему.

Информационное агентство «Informing»

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