Марина Кравец показала на фото, как прошла выписка из роддома после рождения дочери

Российская ведущая Марина Кравец выписалась из роддома вместе со своей новорожденной дочерью. Девочку назвали Валерией.

Марина опубликовала новую фотографию

Теледива поделилась радостной новостью в социальных сетях. Она также опубликовала новую фотографию, на которой держит малышку на руках, представ в синем платье.

Поклонники не смогли не отметить прекрасный внешний вид Марины и засыпали ее комплиментами.

Нужно напомнить, что в 2013 году Кравец вышла замуж за своего однокурсника Аркадия Водахова. В 2020 году у супругов появилась на свет дочка Вероника.