Продюсер Дворцов: Кунгуров выглядел очень уставшим в последние дни жизни

Российский промоутер и известный продюсер Сергей Дворцов поделился состоянием участника телешоу «Голос» Евгения Кунгурова перед его последним концертом.

У исполнителя, вполне возможно, были какие-то личные проблемы

По словам Дворцова, Кунгуров выглядел очень уставшим. Помимо того, он сообщил коллеге, что немного приболел. Промоутер заметил, что у исполнителя, вполне возможно, были какие-то личные проблемы, из-за которых он и испытывал трудности с сосредоточением в последнее время. Он добавил, что Кунгуров не мог сконцентрироваться. Слова Сергея приводит портал NEWS.ru.