Ольга Будина стала невостребованой в кино из-за поддержки СВО

Ольга Будина, известная актриса театра и кино, заметила затишье в своей кинокарьере после начала СВО в Украине.

Артистка выразила свое разочарование от отсутствия предложений о новых ролях

В интервью для ютуб-канала «Эмпатия Манучи» артистка выразила свое разочарование от отсутствия предложений о новых ролях в кинофильмах. По ее словам, даже в сфере ведения шоу не приходят какие-либо предложения.

Будина отмечает, что проблема заключается в отсутствии помощника, который бы ей сумел помочь находить подходящие проекты. Также звезда еще не нашла менеджера, который бы поддерживал ее взгляды, а также эффективно выполнял свою работу, сообщает WomanHit.ru.