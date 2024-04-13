«Мозг отключается»: Лиза Арзамасова откровенно рассказала, как протекает ее беременность

Илья Авербух и Лиза Арзамасова, звезда телесериала «Папины дочки», готовятся приветствовать нового члена в своей семье. Несмотря на радостные новости, актриса не планирует уйти в декретный отпуск и продолжает активно работать, демонстрируя свой профессионализм.

Однако Лиза признается, что время от времени она испытывает «отключение мозга». У нее также появились необычные пристрастия к еде и капризы в питании, что нередко наблюдается у беременных женщин.

Внезапно возникают сильные желания, которые Лиза готова исполнить любой ценой

Арзамасова делится своими переживаниями с подписчиками в социальных сетях, описывая, как внезапно возникают сильные желания, которые она готова исполнить любой ценой. Например, она рассказывает о желании съесть слойку с сыром, которая лежала в магазине несколько дней. Команда съемочной группы выручила беременную знаменитость, доставив ей эту слойку.