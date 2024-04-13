Татьяна Тарасова заявила, что Алла Пугачева — «великая женщина»

Татьяна Тарасова выразила свое восхищение Аллой Пугачевой, назвав ее «великой женщиной» и «украшением России» перед 75-летним юбилеем.

Заслуженный тренер России отметила потрясающий голос Пугачевой

По словам заслуженного тренера России по фигурному катанию, всю жизнь она хотела смотреть на Аллу Борисовну, отметив ее потрясающий голос. Она также добавила, что много лет назад у них был конфликт, вызванный критикой Примадонны по поводу пародии на ее песню в ледовом шоу. Несмотря на это, отношения между ними сейчас хорошие.

Напомним, что Пугачева стала объектом широких обсуждений из-за своего отъезда из страны после начала СВО и нелестных заявлений о россиянах.