Информинг » Знаменитости » Татьяна Тарасова заявила, что Алла Пугачева — «великая женщина»

Татьяна Тарасова заявила, что Алла Пугачева — «великая женщина»

Image 16+
Татьяна Тарасова заявила, что Алла Пугачева — «великая женщина»
Знаменитости
Источник фото: @t.a.tarasova

Татьяна Тарасова выразила свое восхищение Аллой Пугачевой, назвав ее «великой женщиной» и «украшением России» перед 75-летним юбилеем. 

Заслуженный тренер России отметила потрясающий голос Пугачевой

По словам заслуженного тренера России по фигурному катанию, всю жизнь она хотела смотреть на Аллу Борисовну, отметив ее потрясающий голос. Она также добавила, что много лет назад у них был конфликт, вызванный критикой Примадонны по поводу пародии на ее песню в ледовом шоу. Несмотря на это, отношения между ними сейчас хорошие. 

Напомним, что Пугачева стала объектом широких обсуждений из-за своего отъезда из страны после начала СВО и нелестных заявлений о россиянах.

Информационное агентство «Informing»

Выяснилось, от какого недуга страдал Евгений Кунгуров — очень коварная болезнь

Выяснилось, от какого недуга страдал Евгений Кунгуров — очень коварная болезнь

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Татьяна Тарасова заявила, что Алла Пугачева — «великая женщина»

Сегодня, 11:13

Родители Жанны Фриске «потеряли» вторую дочь: как прошла операция Натальи

Сегодня, 11:13

«Вокруг ТВ»: Борьба с лишним весом довела Кунгурова до смерти

Сегодня, 11:03

Марина Кравец показала на фото, как прошла выписка из роддома после рождения дочери

Сегодня, 10:48

Подруга Кунгурова заявила, что на лице певца во время похорон была улыбка

Сегодня, 10:43

«Мозг отключается»: Лиза Арзамасова откровенно рассказала, как протекает ее беременность

Сегодня, 10:23

Ольга Будина стала невостребованой в кино из-за поддержки СВО

Сегодня, 09:53

Продюсер Дворцов: Кунгуров выглядел очень уставшим в последние дни жизни

Сегодня, 09:48

12-летний внук певицы Аллы Пугачевой Женя неожиданно решил сменить фамилию

Сегодня, 09:03

«Я не разрушаю семьи»: Проскурякова рассказала о связях с женатыми

Сегодня, 04:03

Стало известно, почему не состоится финальный концерт телепроекта «Маска»

Сегодня, 00:48

Пригожин назвал имена самых крутых артистов на российской эстраде

Вчера, 23:23

Певица Альбина Джанабаева показала на видео 3-летнюю дочь Агату от Валерия Меладзе

Вчера, 23:18

Киркоров подарил Пригожину кроссовки на 55-летие

Вчера, 22:53

54-летний певец Стас Михайлов сообщил, что решил покинуть Россию

Вчера, 22:28

Режиссер Забугорский объяснил, почему «притих» убежавший из России Назаров

Вчера, 22:28

Сыновья Карла III умоляли короля не жениться на Камилле: стало известно, почему

Вчера, 22:28

Уехавший из РФ Кирилл Сафонов удивил фанатов «запущенным» внешним видом

Вчера, 16:23

Актер Деревянко сообщил, собирается ли уезжать из России

Вчера, 15:13

Леонида Якубовича увезла скорая после церемонии викторины «Опорный край»

Вчера, 14:38

Новости партнеров
2023
ru-RU