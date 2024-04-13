«Вокруг ТВ»: Борьба с лишним весом довела Кунгурова до смерти

Как ранее уже сообщалось, скончался оперный певец Евгений Кунгуров, выпрыгнув из окна в Москве. Перед этим 40-летний артист оставил прощальное сообщение жене Ирине.

Евгений худел при помощи препаратов для похудения

По словам коллег и друзей, причины его самоубийства могли быть разнообразными: от психологических проблем до сложностей в личной жизни или карьере. Но особое внимание привлекает его борьба с лишним весом. Евгений худел при помощи препаратов для похудения, что сильно сказалось на его психике. Проблемы в личной жизни, включая расставание с первой супругой и сложности с любовницей, а также употребление алкоголя и проблемы в карьере только еще сильнее ухудшали его психологическое состояние. Об этом пишет Вокруг ТВ.