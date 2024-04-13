Подруга Кунгурова заявила, что на лице певца во время похорон была улыбка

Во время церемонии прощания с Евгением Кунгуровым, которая прошла на Троекуровском кладбище, его подруга Татьяна Магурова заметила на лице оперного певца улыбку.

Артист избавился от мук и боли

Как отметила поэтесса, это для нее было впечатляющим моментом, поскольку лицо звезды украшала спокойная и теплая улыбка. По словам Магуровой, это создавало ощущение, что артисту стало легче, он избавился от мук и боли.

На церемонии прощания, кстати, присутствовали многие знаменитости, такие как Диана Гурцкая, певица Зара, Екатерина Гусева и другие.

О смерти Кунгурова стало известно общественности 8 апреля, пишет Пятый канал.