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Подруга Кунгурова заявила, что на лице певца во время похорон была улыбка

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Подруга Кунгурова заявила, что на лице певца во время похорон была улыбка
Знаменитости
Источник фото: @evgenyi_kungurov_official

Во время церемонии прощания с Евгением Кунгуровым, которая прошла на Троекуровском кладбище, его подруга Татьяна Магурова заметила на лице оперного певца улыбку. 

Артист избавился от мук и боли

Как отметила поэтесса, это для нее было впечатляющим моментом, поскольку лицо звезды украшала спокойная и теплая улыбка. По словам Магуровой, это создавало ощущение, что артисту стало легче, он избавился от мук и боли. 

На церемонии прощания, кстати, присутствовали многие знаменитости, такие как Диана Гурцкая, певица Зара, Екатерина Гусева и другие. 

О смерти Кунгурова стало известно общественности 8 апреля, пишет Пятый канал.

Информационное агентство «Informing»

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