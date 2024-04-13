Мэр объяснил, почему в центре Екатеринбурга развалилась плитка

Мэр Алексей Орлов пояснил причину порчи новой плитки в центре Екатеринбурга. Он отметил, что проблема связана с суровой зимой, а не с качеством ремонта.

Плитка пострадала из-за перепадов температур, а также обильных осадков

По словам мэра города, плитка пострадала из-за перепадов температур, а также обильных осадков. Сначала выпал снег, затем он растаял, после чего снова замерз. Мэр при этом заверил, что восстановление покрытия входит в рамки текущего ремонта, а работы там начнутся сразу же, как только погода позволит.

Порча плитки, напомним, замечена на нескольких участках города, включая проспект Ленина, сквер за Оперным театром, Мамина-Сибиряка, Плотинку, пишет e1.ru.