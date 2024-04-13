Информинг » В России » Мэр объяснил, почему в центре Екатеринбурга развалилась плитка

Мэр объяснил, почему в центре Екатеринбурга развалилась плитка

Image 16+
Мэр объяснил, почему в центре Екатеринбурга развалилась плитка
В России
Фото: @kues1 / freepik.com

Мэр Алексей Орлов пояснил причину порчи новой плитки в центре Екатеринбурга. Он отметил, что проблема связана с суровой зимой, а не с качеством ремонта. 

Плитка пострадала из-за перепадов температур, а также обильных осадков

По словам мэра города, плитка пострадала из-за перепадов температур, а также обильных осадков. Сначала выпал снег, затем он растаял, после чего снова замерз. Мэр при этом заверил, что восстановление покрытия входит в рамки текущего ремонта, а работы там начнутся сразу же, как только погода позволит. 

Порча плитки, напомним, замечена на нескольких участках города, включая проспект Ленина, сквер за Оперным театром, Мамина-Сибиряка, Плотинку, пишет e1.ru.

Информационное агентство «Informing»

Стали известны номера тех, кто выиграл квартиры в проведенной викторине «Опорный край»

Стали известны номера тех, кто выиграл квартиры в проведенной викторине «Опорный край»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Мэр объяснил, почему в центре Екатеринбурга развалилась плитка

Вчера, 22:03

Теперь собственникам квартир запрещается. Нововведения затронут проверки счетчиков

Вчера, 21:43

«На каждого заведут профиль». В России станут тщательно следить за мигрантами

Вчера, 18:48

Нужно сделать это до 16 апреля. Сбербанк предупредил тех, кто пользуется «Сбербанк Онлайн»

Вчера, 18:08

Пенсии решено повысить всем до 30%: как работающим, так и неработающим

Вчера, 17:33

Каждый водитель в России обязан это сделать до 14 апреля, иначе запретят садиться за руль

Вчера, 17:33

С 14 апреля у выехавших за город начнут отбирать автомобили. Водителей ждет сюрприз

Вчера, 16:43

Крупнейшая индексация в России за долгие годы. Пенсии повысят еще минимум на 10%

Вчера, 16:43

Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет ошеломляющий сюрприз уже в апреле

Вчера, 15:18

Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданное изменение с 14 апреля

Вчера, 14:58

Крупнейшая денежная реформа современности: жизнь россиян никогда не будет прежней

Вчера, 13:08

Все теперь иначе: Роструд изменил расписание майских праздников

Вчера, 11:03

Дали время до середины апреля: владельцам карты «Мир» подготовили неприятный сюрприз

Вчера, 08:48

Подписан указ: пенсионный возраст в России сократят на 5 лет

Вчера, 07:03

Всего одно условие: пенсионеров, которые получают пенсию на банковскую карту, ждет приятный подарок

Вчера, 05:28

Полная отмена: Роструд изменил расписание майских выходных — теперь все будет иначе

Вчера, 05:13

Будет вторая пенсия: пенсионеры 60-65 лет ждут неожиданный сюрприз

Вчера, 04:48

Штраф в 30 тысяч и лишение прав: сколько алкоголя в квасе и можно ли употреблять его за рулем

Вчера, 04:43

Пенсионерам придется отказаться от льгот: какие изменения ждут пожилых россиян с 13 апреля

12-04-2024, 22:28

Указ уже подписан. Пенсионерам в середине апреля зачислят на карту разовую выплату с четырьмя нулями

12-04-2024, 19:48

Новости партнеров
2023
ru-RU