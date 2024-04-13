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Крупнейшая денежная реформа современности: жизнь россиян никогда не будет прежней

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Крупнейшая денежная реформа современности: жизнь россиян никогда не будет прежней
В России
Фото: @starline / freepik.com

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выразила оптимизм по поводу пилотного проекта цифрового рубля, подчеркнув его успешное развитие при участии 12 кредитных организаций, более 600 граждан, а также 30 компаний. 

Цифровой рубль представляет собой третью форму национальной валюты, которую Центральный банк планирует ввести к уже существующим безналичным и наличным средствам. Пилотный проект включает различные операции, такие как создание кошельков, переводы средств, оплата товаров, услуг, а также использование смарт-контрактов. 

Цифровой рубль должен стать обыденным средством расчетов к 2025 году

По планам, цифровой рубль должен стать обыденным средством расчетов к 2025 году, с бескомиссионными переводами для граждан. Однако есть ограничение на сумму пополнения кошелька. Для предпринимателей установлен тариф за прием оплаты в цифровом рубле. 

Эти изменения вызывают интерес как у бизнеса, так и у обычных граждан, открывая перспективы для экономики, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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