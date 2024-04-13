Крупнейшая денежная реформа современности: жизнь россиян никогда не будет прежней

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выразила оптимизм по поводу пилотного проекта цифрового рубля, подчеркнув его успешное развитие при участии 12 кредитных организаций, более 600 граждан, а также 30 компаний.

Цифровой рубль представляет собой третью форму национальной валюты, которую Центральный банк планирует ввести к уже существующим безналичным и наличным средствам. Пилотный проект включает различные операции, такие как создание кошельков, переводы средств, оплата товаров, услуг, а также использование смарт-контрактов.

Цифровой рубль должен стать обыденным средством расчетов к 2025 году

По планам, цифровой рубль должен стать обыденным средством расчетов к 2025 году, с бескомиссионными переводами для граждан. Однако есть ограничение на сумму пополнения кошелька. Для предпринимателей установлен тариф за прием оплаты в цифровом рубле.

Эти изменения вызывают интерес как у бизнеса, так и у обычных граждан, открывая перспективы для экономики, пишет ngnovoros.ru.