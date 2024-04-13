Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет ошеломляющий сюрприз уже в апреле

Пожилые граждане, достигшие 70-летия, ожидают значительные изменения в пенсионных выплатах.

Планируется увеличение фиксированной пенсии вдвое для лиц старше 70 лет

Специалист по пенсиям Анастасия Киреева проинформировала о новом правиле, предусматривающем увеличение фиксированной пенсии вдвое для лиц старше 70 лет, и удвоение ее для 80-летних.

Помимо того, с 70 лет начинают действовать льготы на коммунальные услуги, увеличиваясь с возрастом до полной оплаты после 80 лет. Льготы распространяются на одиноких пенсионеров без других источников дохода и семьи, где преобладают пожилые люди. Необходимо соответствие стандарту по площади жилья для получения льготы. Изменения этих правил не зависят от местных властей, пишет ngnovoros.ru.