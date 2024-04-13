Продюсер Дзюник заявил, что безголосую Пугачеву в России никто не хочет слушать

Алла Пугачева, сбежавшая из России, пытается вернуться в сердца соотечественников при помощи двух новых песен, выпущенных после 16-летнего перерыва. Несмотря на это, Примадонна не добилась успеха в России.

По мнению продюсера, артистка «превратилась в ноль»

Продюсер Леонид Дзюник отметил, что 74-летняя артистка «превратилась в ноль», поэтому уже никому не нужна в России.

Несмотря на это, Алла Борисовна планирует отметить свое 75-летие в Израиле, собрав вокруг себя близких друзей-иноагентов, также находящихся в настоящее время за границей, и поговаривают, что она планирует отправиться в тур по Европе.