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Сергей Шнуров высказался, что думает о других российских музыкантах

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Сергей Шнуров высказался, что думает о других российских музыкантах
Знаменитости
Источник фото: @shnurovs_78

Сергей Шнуров высказывает свое мнение о многих музыкантах. Артист честно выражает свои мысли о коллегах, отмечая их влияние на российскую сцену и свои личные предпочтения. Его слова приводит портал Наше.

Науменко 

Шнуров признает влияние артиста на свое творчество и ценит его простоту и бытописательство.

Башлачев 

Шнуров признает, что не особо слушал его, считая его стиль устаревшим.

Цой 

Похвала его значимости в российской музыкальной истории, хотя Шнуров отмечает, что первый концерт «Кино» в Ленинграде не впечатлил его музыкально.

Земфира (иноагент)

Шнуров видит ее как антитезу своему творчеству и постоянно деконструирует ее образ.

Летов

Шнуров считает его недооцененным и предполагает, что со временем к нему придет новое отношение.

ДДТ 

Шнуров критикует Юрия Шевчука за педантичность, а также давление своих взглядов на других.

Борис Гребенщиков (иноагент)

Шнуров признает, что, несмотря на различия, иногда слушает его музыку, особенно альбом «Треугольник».

Информационное агентство «Informing»

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