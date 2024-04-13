Меган Маркл поцеловала в губы Гарри, не стесняясь публики

Принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в благотворительном матче по поло во Флориде, организованном фондом Sentebale. Игра была весьма напряженной, а победу одержала команда Гарри.

Вручив кубок мужу, Меган без стеснения поцеловала его в губы, вызвав этим поступком одобрительные выкрики публики. Затем принц сменил спортивную форму на светлые брюки и пиджак, проходя перед фотографами со своей женой.

Пользователи высказались об искренних эмоциях супружеской пары

Их появление, к слову, вызвало обсуждения в соцсетях. Пользователи высказались не только о стильных образах, но и об искренних эмоциях супружеской пары, отмечает The Voicemag.