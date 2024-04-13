Кунгуров перед смертью не смог зайти в церковь: крест жег руки

Татьяна Маругова рассказала о последних обстоятельствах, предшествовавших смерти певца Евгения Кунгурова, который покончил с собой в минувший понедельник вечером.

После посещения остеопата у Кунгурова начались проблемы с психикой

Кунгуров пожаловался Маруговой, что после посещения остеопата его жизнь начала разлагаться, у него начались проблемы с психикой. Даже его вера не помогла. Артист боялся заходить в церковь из-за ощущения жжения от креста. За три дня до смерти он попытался связаться с остеопатом для того, чтобы выяснить, что с ним произошло.

«Даже пойти в церковь не может — крест жег руки! Руки горели огнем!» - рассказала МК поэтесса.