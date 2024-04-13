Каждый водитель в России обязан это сделать до 14 апреля, иначе запретят садиться за руль

Автомобилистам в России важно проверить информацию о себе на сайте службы судебных приставов до 1 мая, чтобы избежать возможных ограничений на вождение автомобиля, которые могут быть наложены в случае наличия задолженности. Это необходимо сделать до обновления базы данных, которое запланировано на 14 апреля.

Если долг становится значительным, могут быть наложены ограничения

Согласно сообщениям специалистов, служба судебных приставов собирает информацию о задолженностях граждан по разным направлениям. Если долг становится значительным, могут быть наложены ограничения, включая запрет на вождение автомобиля, пока задолженность не будет погашена.

Автомобилистам следует проверить свою информацию и, при наличии долгов, постараться погасить их до указанного срока, чтобы избежать возможных негативных последствий, пишет ngnovoros.ru.