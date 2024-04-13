С 14 апреля у выехавших за город начнут отбирать автомобили. Водителей ждет сюрприз

В России с 14 апреля начнутся рейды по конфискации автомобилей у граждан с долгами при выезде за пределы населенных пунктов.

Автомобиль может быть арестован и отправлен на штрафстоянку, а затем выставлен на аукцион для погашения долга

Сотрудники ГИБДД и судебные приставы будут использовать специальные комплексы для автоматического считывания номеров автомобилей. Если номера совпадут с базой должников, водителю предложат погасить задолженности на месте. В случае отказа или невозможности расчета, автомобиль может быть арестован и отправлен на штрафстоянку, а затем выставлен на аукцион для погашения долга.

Рейды будут проводиться как в городах, так и на выезде из них, чтобы выявить водителей с различными задолженностями, включая алименты, штрафы и кредиты, пишет ngnovoros.ru.