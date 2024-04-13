Крупнейшая индексация в России за долгие годы. Пенсии повысят еще минимум на 10%

Пенсионеров России ожидает значительное увеличение пенсионных выплат, одно из крупнейших за последние десять лет.

В конце апреля планируется увеличение всех видов социальных пенсий

После индексации страховых пенсий в январе на 7,5% в конце апреля планируется увеличение всех видов социальных пенсий, включая пенсии по старости и для инвалидов. Ожидается сохранение высоких темпов индексации и в следующие годы: на 9,5% в следующем году и на 10,3% после этого. Увеличение связано с ростом прожиточного минимума.

Это одно из самых существенных увеличений за долгое время, и средний размер пенсии может достигнуть 15 тысяч рублей, пишет ngnovoros.ru.