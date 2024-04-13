Теперь собственникам квартир запрещается. Нововведения затронут проверки счетчиков

Новое правило запрещает поставщикам коммунальных услуг требовать от собственников квартир документы, подтверждающие проверку счетчиков. Вместо этого поставщики обязаны получать информацию о проверке счетчиков из системы «Аршин», управляемой Росстандартом.

Информация о проверке счетчиков доступна в системе

Ранее требовалось предоставлять документы о проверке, иначе владельцам квартир выставляли повышенный тариф на коммунальные услуги. Верховный суд признал это незаконным, утверждая, что информация о проверке уже доступна в системе.

Если поставщик выставляет повышенный тариф без учета данных о проверке, собственник имеет право потребовать перерасчет за весь период начисления повышенных тарифов, пишет ngnovoros.ru.