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Теперь собственникам квартир запрещается. Нововведения затронут проверки счетчиков

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Теперь собственникам квартир запрещается. Нововведения затронут проверки счетчиков
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Новое правило запрещает поставщикам коммунальных услуг требовать от собственников квартир документы, подтверждающие проверку счетчиков. Вместо этого поставщики обязаны получать информацию о проверке счетчиков из системы «Аршин», управляемой Росстандартом. 

Информация о проверке счетчиков доступна в системе

Ранее требовалось предоставлять документы о проверке, иначе владельцам квартир выставляли повышенный тариф на коммунальные услуги. Верховный суд признал это незаконным, утверждая, что информация о проверке уже доступна в системе. 

Если поставщик выставляет повышенный тариф без учета данных о проверке, собственник имеет право потребовать перерасчет за весь период начисления повышенных тарифов, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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