Нужно сделать это до 16 апреля. Сбербанк предупредил тех, кто пользуется «Сбербанк Онлайн»

Владельцам банковских карт следует обратить внимание, что с 16 апреля истекают сроки некоторых социальных программ, предложенных банками в начале весны. Эти программы предоставляют скидки на различные товары и услуги. Например, сервис «Мегамаркет» от Сбербанка предлагает скидки до 50% на снаряжение и одежду для зимних видов спорта до указанной даты.

До 16 апреля действуют программы со сниженными ценами

Также до 16 апреля действуют программы со сниженными ценами на аптечную косметику, продукты питания и товары для дачного сезона. Скидки могут достигать 50%, а также в некоторых случаях возможно списание бонусов. Советуем воспользоваться этими преимуществами до истечения сроков, пишет ngnovoros.ru.