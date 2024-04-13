«На каждого заведут профиль». В России станут тщательно следить за мигрантами

Планируется создать цифровой профиль для каждого иностранца, прибывающего в Россию на заработки

Заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов объявил о намерении создать цифровой профиль для каждого иностранца, прибывающего в Россию на заработки, с целью отслеживания их передвижений в стране. Этот профиль будет содержать информацию о перемещениях, сроках действия разрешительных документов, месте жительства и контактах. Надзирающие органы будут контролировать изменения в статусе работы или увольнения.

Неверов подчеркнул важность тщательного подхода к созданию такого профиля и отметил, что это касается не только безопасности, но и соблюдения прав трудовых мигрантов. Вопрос обсудят в дальнейшем, пишет ngnovoros.ru.