Выяснилось, как живет Сергей Соседов после увольнения с «НТВ»

В конце прошедшего года контракт Сергея Соседова с каналом НТВ завершился. Ведущим «За гранью» стал Тимур Еремеев, сын Спартака Мишулина.

Критик считал, что людям надо всегда давать надежду

Авторы передачи хотели добавить больше драматизма, но критик считал, что людям надо всегда давать надежду.

«Мне хотелось очень, чтобы там не было никаких слез, напротив, чтобы был путь к некому свету. Мне в этой программе всегда хотелось делать что-то хорошее, доброе, но мне говорили, что там должно быть еще больше трагедии», — говорит Соседов.

Сейчас он живет с мамой, не испытывает недостатка, так как выступает как эксперт в разных шоу, пишет Вокруг ТВ.