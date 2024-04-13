Полина Гагарина заявила, что ее «укусила» Пелагея

Поп-певица Полина Гагарина оценила комментарии к своим новым песням «Родной« и »Нагадай».

Стиль исполнения Гагариной не претендует на народную нишу

Первое место заняла шутка о том, что «артистку укусила Пелагея», на что сама артистка подтвердила, что на самом деле так и было. Затем Полина отметила, что ее стиль исполнения не претендует на народную нишу, в отличие от манеры пения Пелагеи.

На втором месте был комментарий о перемещении Гагариной в фолк-музыку, на что исполнительница отвечала, что она имеет полное полное право исполнять такие песни. Наконец, Гагарина объяснила, что изменение ее музыкального стиля логично и вполне обосновано, пишет Звук.