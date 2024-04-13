«Воплощение мечты»: Брухунова впервые показала свою дочь от 78-летнего Петросяна

Татьяна Брухунова, молодая супруга юмориста Евгения Петросяна, впервые представила свою дочь в соцсетях. Она опубликовала новую фотографию с младенцем, выражая безусловную любовь к маленькой девочке.

Второй ребенок Брухуновой стал символом ее мечты

Ребенок, как пишет МК, стал символом ее мечты. Это второй ребенок в семье Брухуновой и Петросяна после рожденного 4 года назад сына Вагана. Брак пары, к слову, стал официальным перед этим, вызвав обсуждения в прессе из-за разницы в возрасте и предыдущих отношений юмориста. При этом женщина категорически отвергла все обвинения в корыстных мотивах и в том, что их дочь была рождена суррогатной матерью.