Солидно потратится: Пугачева проведет на Кипре юбилейный банкет на 160 человек

Певица Алла Пугачева собирается отметить свое 75-летие большим праздником на Кипре. По данным издания Российская Газета, артистка и ее молодой муж приобрели дорогостоящие апартаменты на острове несколько лет назад, а также получили местные паспорта.

На юбилее, как сообщается, ожидается присутствие около 160 человек, включая Стаса Намина и Александра Достмана. По данным издания, Примадонна солидно потратится, чтобы отпраздновать день рождения в кругу друзей.

За свою карьеру Пугачева заработала около 14 млрд рублей

За свою карьеру Пугачева заработала порядка 14 млрд рублей, часть которых была инвестирована в недвижимость и в настоящее время находится на банковских счетах.