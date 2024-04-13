Объявившую о беременности Елизавету Арзамасову довели до слез

Звезда «Папиных дочек» отправилась со своим маленьким сыном на прогулку, даже не ожидая, что его поведение вызовет у нее сильные эмоции и слезы. Елизавета Арзамасова и Илья Авербух ожидают второго ребенка, что актриса объявила в соцсетях, показав округлившийся живот.

Арзамасову трогают моменты, проведенные с наследником, настолько, что она даже заплакала

Сегодня она посетила мать, чтобы поделиться радостной новостью, взяв с собой Льва. Актриса призналась, что ее трогают моменты, проведенные с наследником, настолько, что она даже заплакала, наблюдая за ним. Артистка рассказала о своих чувствах, оценивая радостные моменты, когда Лев играет с ее игрушками на кровати в родительском доме, пишет Вокруг ТВ.