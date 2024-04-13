Анфиса Чехова заявила, что Воля выбрал в жены не ту женщину

На съемках своего телевизионного шоу «Шоу Воли» шоумен Павел Воля подшутил над телеведущей Анфисой Чеховой.

Между Чеховой и Волей возникла перепалка на шоу

Он задал Чеховой нескромный вопрос о ее трансформации и потере веса. Также комик заявил о желании набрать вес, на что Чехова ответила остро, замечая, что он выбрал неправильную женщину, так как все толстеют рядом с ней. В ответ Павел сказал, что выбрал себе подходящую супругу для того, чтобы иметь причину возвращаться домой и что ему нужны мышцы, а не большой живот.

Смешная перепалка оставила зрителей в хорошем настроении, пишет Вокруг ТВ.