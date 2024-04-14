Бросайте срочно трубку! Совет для клиентов «Сбербанк Онлайн»

Финансовые мошенники используют новый метод обмана, включающий трансляцию экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Они создают фальшивые аккаунты банка, затем представляются его сотрудниками и убеждают потенциальных жертв обновить мобильное приложение. После этого они звонят с другого аккаунта, утверждая, что проводят видео-идентификацию по биометрии, и просят включить режим демонстрации экрана. Таким образом, они получают доступ к реквизитам карт и другой конфиденциальной информации.

Для защиты рекомендуется не отвечать на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов, не включать функцию демонстрации экрана и осторожно обновлять мобильные приложения, загружая обновления из официальных источников, пишет ngnovoros.ru.