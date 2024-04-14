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В Башкирии матери соврали о рождении мертвой дочери, хотя женщина слышала ее крик

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В Башкирии матери соврали о рождении мертвой дочери, хотя женщина слышала ее крик
В России
Фото: @freepik / freepik.com

9 апреля в Перинатальном центре города Октябрьский (Башкортостан) 41-летняя Олеся произвела на свет долгожданную девочку, которую она и ее семья так ждали. Однако радость была омрачена неожиданным поворотом событий. 

Олеся уверяет, что она лично слышала крик своего ребенка

Спустя всего лишь четыре часа после родов врачи сообщили женщине, что ее малышка родилась мертвой из-за патологии внутренних органов, несовместимой с жизнью. Эта новость потрясла всю семью. Олеся уверяет, что она лично слышала крик своего ребенка, однако врачи настаивают на обратном. 

Олеся просила официальную справку для получения свидетельства о рождении ребенка, но столкнулась с отказом заведующей, которая опасается «порчи статистики». Семья не хочет вступать в конфликт, но при этом настаивает на своем праве на официальное подтверждение о родившемся живом ребенке, пишет КП.

Информационное агентство «Informing»

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