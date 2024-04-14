Стало известно, какой смартфон в Екатеринбурге выдают победителям викторины «Опорный край»

В Екатеринбурге открылся пункт выдачи ценных призов для всех победителей викторины «Опорный край». В нем счастливчики получают автомобили, мотоциклы, квартиры или смартфоны.

Победителям дарят смартфон Redmi 13c

До сегодняшнего дня название последнего приза держали в секрете. Оказалось, что это смартфон Redmi 13c от китайской компании Xiaomi.

Однако организаторы все же заявляли, что стоимость смартфонов составит от 15 до 20 тыс. рублей. Но на деле их стоимость не превышает 10 тысяч, пишет сегодня портал e1.ru.