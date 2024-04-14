Новые правила вступают в силу. Плату за вывоз мусора будут считать по-иному

Близятся изменения в правилах перерасчета платы за вывоз мусора в случае отсутствия жильцов, сообщает кандидат юридических наук Ирина Сивакова.

Новые нормы, принятые в прошлом году, не работают эффективно, владельцы квартир сталкиваются с отказами в перерасчете даже при наличии документов о временном отсутствии. Одна из проблем заключается в том, что новые правила не учитывают различий в оплате при раздельном сборе мусора.

Планируется внести дополнительные изменения в правила предоставления коммунальных услуг

В 2024 году планируется внести дополнительные изменения в правила предоставления коммунальных услуг, что позволит регионам устанавливать правила расчета оплаты за вывоз мусора с учетом временного отсутствия потребителя. Это откроет путь к возможности пересчета оплаты за вывоз мусора при раздельном сборе, однако требует одобрения региональных властей, пишет ngnovoros.ru.