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Новые правила вступают в силу. Плату за вывоз мусора будут считать по-иному

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Новые правила вступают в силу. Плату за вывоз мусора будут считать по-иному
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Близятся изменения в правилах перерасчета платы за вывоз мусора в случае отсутствия жильцов, сообщает кандидат юридических наук Ирина Сивакова. 

Новые нормы, принятые в прошлом году, не работают эффективно, владельцы квартир сталкиваются с отказами в перерасчете даже при наличии документов о временном отсутствии. Одна из проблем заключается в том, что новые правила не учитывают различий в оплате при раздельном сборе мусора. 

Планируется внести дополнительные изменения в правила предоставления коммунальных услуг

В 2024 году планируется внести дополнительные изменения в правила предоставления коммунальных услуг, что позволит регионам устанавливать правила расчета оплаты за вывоз мусора с учетом временного отсутствия потребителя. Это откроет путь к возможности пересчета оплаты за вывоз мусора при раздельном сборе, однако требует одобрения региональных властей, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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