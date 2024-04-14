Станет бесплатно: ветеранам труда полагаются долгожданные льготы

Ветераны труда заслуживают особой признательности за свой вклад в развитие страны. Предоставление льгот, включая бесплатное или льготное лечение в санаториях, является способом проявления этой признательности.

Льготы могут различаться на федеральном и региональном уровнях

Законодательство четко определяет права ветеранов, но льготы могут различаться на федеральном и региональном уровнях. Различные регионы могут предоставлять дополнительные преференции. Например, бесплатные путевки доступны в таких регионах, как Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край.

Если регион не предоставляет бесплатных путевок, ветераны могут воспользоваться другими основаниями для получения медицинской помощи, предусмотренными законодательством, пишет ngnovoros.ru.