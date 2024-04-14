Информинг » В России » Станет бесплатно: ветеранам труда полагаются долгожданные льготы

Станет бесплатно: ветеранам труда полагаются долгожданные льготы

Image 16+
Станет бесплатно: ветеранам труда полагаются долгожданные льготы
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Ветераны труда заслуживают особой признательности за свой вклад в развитие страны. Предоставление льгот, включая бесплатное или льготное лечение в санаториях, является способом проявления этой признательности. 

Льготы могут различаться на федеральном и региональном уровнях

Законодательство четко определяет права ветеранов, но льготы могут различаться на федеральном и региональном уровнях. Различные регионы могут предоставлять дополнительные преференции. Например, бесплатные путевки доступны в таких регионах, как Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край. 

Если регион не предоставляет бесплатных путевок, ветераны могут воспользоваться другими основаниями для получения медицинской помощи, предусмотренными законодательством, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Стали известны номера тех, кто выиграл квартиры в проведенной викторине «Опорный край»

Стали известны номера тех, кто выиграл квартиры в проведенной викторине «Опорный край»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Пенсионеры опешили, когда получили апрельскую пенсию

Сегодня, 09:58

Новые правила вступают в силу. Плату за вывоз мусора будут считать по-иному

Сегодня, 08:23

Бросайте срочно трубку! Совет для клиентов «Сбербанк Онлайн»

Сегодня, 07:48

Станет бесплатно: ветеранам труда полагаются долгожданные льготы

Сегодня, 07:43

В Башкирии матери соврали о рождении мертвой дочери, хотя женщина слышала ее крик

Сегодня, 03:33

Стало известно, какой смартфон в Екатеринбурге выдают победителям викторины «Опорный край»

Сегодня, 01:13

Мэр объяснил, почему в центре Екатеринбурга развалилась плитка

Вчера, 22:03

Теперь собственникам квартир запрещается. Нововведения затронут проверки счетчиков

Вчера, 21:43

«На каждого заведут профиль». В России станут тщательно следить за мигрантами

Вчера, 18:48

Нужно сделать это до 16 апреля. Сбербанк предупредил тех, кто пользуется «Сбербанк Онлайн»

Вчера, 18:08

Пенсии решено повысить всем до 30%: как работающим, так и неработающим

Вчера, 17:33

Каждый водитель в России обязан это сделать до 14 апреля, иначе запретят садиться за руль

Вчера, 17:33

С 14 апреля у выехавших за город начнут отбирать автомобили. Водителей ждет сюрприз

Вчера, 16:43

Крупнейшая индексация в России за долгие годы. Пенсии повысят еще минимум на 10%

Вчера, 16:43

Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет ошеломляющий сюрприз уже в апреле

Вчера, 15:18

Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданное изменение с 14 апреля

Вчера, 14:58

Крупнейшая денежная реформа современности: жизнь россиян никогда не будет прежней

Вчера, 13:08

Все теперь иначе: Роструд изменил расписание майских праздников

Вчера, 11:03

Дали время до середины апреля: владельцам карты «Мир» подготовили неприятный сюрприз

Вчера, 08:48

Подписан указ: пенсионный возраст в России сократят на 5 лет

Вчера, 07:03

Новости партнеров
2023
ru-RU