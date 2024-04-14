Данила Козловский прокомментировал отсутствие его имени в титрах «Летучего корабля»

Данила Козловский поделился своими впечатлениями о работе в новом фильме «Летучий корабль», где он сыграл роль Бабы-Яги. Как отметил актер, благодаря тщательному гриму его трудно узнать, однако «по мимическим морщинкам все же узнают».

В титрах изначально не были указаны все актеры, включая Козловского. В картине также снялись Ксения Раппопорт и другие известные артисты.

«Кстати, классные титры, актрисы инрют бабок-ёжек. Подскажите, кто их имена знает, а то в титрах я не нашел» — шутливо отметил Данила.

Помимо актерской деятельности, он занимается режиссурой. В прошлом году представив моноспектакль «Frank». Несмотря на отмену спектаклей, его творческая жизнь продолжается.