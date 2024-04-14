В Екатеринбурге зажег автор легендарного хита «Белая стрекоза любви» Воронов

Николай Воронов, автор знаменитой песни «Белая стрекоза любви», которая прославила группу Quest Pistols, выступил в баре «Молодость» в Екатеринбурге 13 апреля.

Этот музыкант написал песню в возрасте 11 лет, но она стала известной лишь через 5 лет. Его выступление было ожидаемым событием для местной публики, а Николай продемонстрировал свой музыкальный талант во всей красе.

Первое исполнение будущей хитовой песни Николаем состоялось в 2004 году в его школе. С тех пор она завоевала сердца многих людей.

На концерте в «Молодости» было много зрителей, которые наслаждались звучанием трека и атмосферой вечера.

Фотографии с мероприятия демонстрируют, что атмосфера была насыщенной и веселой. Гости бара наслаждались музыкой и общением, создавая неповторимую атмосферу праздника, пишет E1.RU.