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В Екатеринбурге зажег автор легендарного хита «Белая стрекоза любви» Воронов

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В Екатеринбурге зажег автор легендарного хита «Белая стрекоза любви» Воронов
Знаменитости
Источник фото: соцсети Николая Воронова

Николай Воронов, автор знаменитой песни «Белая стрекоза любви», которая прославила группу Quest Pistols, выступил в баре «Молодость» в Екатеринбурге 13 апреля. 

Этот музыкант написал песню в возрасте 11 лет, но она стала известной лишь через 5 лет. Его выступление было ожидаемым событием для местной публики, а Николай продемонстрировал свой музыкальный талант во всей красе. 

Первое исполнение будущей хитовой песни Николаем состоялось в 2004 году в его школе. С тех пор она завоевала сердца многих людей. 

На концерте в «Молодости» было много зрителей, которые наслаждались звучанием трека и атмосферой вечера. 

Фотографии с мероприятия демонстрируют, что атмосфера была насыщенной и веселой. Гости бара наслаждались музыкой и общением, создавая неповторимую атмосферу праздника, пишет E1.RU.

Информационное агентство «Informing»

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