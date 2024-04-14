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Эксперты раскрыли симптомы болезни как у Юрия Куклачева

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Эксперты раскрыли симптомы болезни как у Юрия Куклачева
Знаменитости
Источник фото: @poslespektakly

Инцидент с инфарктом, перенесенным Юрием Куклачевым, вызывает серьезную тревогу, особенно у его поклонников. По сообщениям, произошло это во время празднования его 75-летия в «Вегас Сити Холле» в Москве. Быстрое реагирование и оперативное вмешательство в больнице сыграли решающую роль в спасении его жизни, пишет АиФ.

Несмотря на тяжелое состояние, текущее состояние артиста остается стабильным. Инфаркты, как утверждает ведущий научный сотрудник «НМИЦ кардиологии» Роман Шахнович, происходят довольно часто, и статистика говорит о высокой распространенности сердечно-сосудистых заболеваний. 

Нужно знать симптомы, при которых немедленно следует вызвать бригаду «скорой помощи»:

  • Ощущение боли или дискомфорта за грудиной, распространяющиеся на нижнюю челюсть, левую руку, левую лопатку, шею, верхние отделы живота.
  • Появление и усиление одышки, кашель и хрипы при дыхании.
  • Появление отеков и увеличение веса более, чем на два кг в течение трех дней.
  • Появление болей в верхних отделах живота.
  • Снижение переносимости привычной физической нагрузки.
  • Появление головокружений и обмороков.
  • Частое сердцебиение и перебои в работе сердца.

Информационное агентство «Informing»

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