Эксперты раскрыли симптомы болезни как у Юрия Куклачева

Инцидент с инфарктом, перенесенным Юрием Куклачевым, вызывает серьезную тревогу, особенно у его поклонников. По сообщениям, произошло это во время празднования его 75-летия в «Вегас Сити Холле» в Москве. Быстрое реагирование и оперативное вмешательство в больнице сыграли решающую роль в спасении его жизни, пишет АиФ.

Несмотря на тяжелое состояние, текущее состояние артиста остается стабильным. Инфаркты, как утверждает ведущий научный сотрудник «НМИЦ кардиологии» Роман Шахнович, происходят довольно часто, и статистика говорит о высокой распространенности сердечно-сосудистых заболеваний.

Нужно знать симптомы, при которых немедленно следует вызвать бригаду «скорой помощи»: