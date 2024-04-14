Дочь Агутина и Варум собирается замуж за богатого американца

Дочь знаменитой пары, Анжелики Варум и Леонида Агутина готовится вступить в брак с американцем по имени Джон Сэмюэл. Эта новость была воспринята с радостью отцом артиста Николаем Агутиным. Ему нравится выбор молодого человека для его внучки, что подтверждено на просторах программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Сложности из-за языкового барьера

В этой передаче Николай Петрович поделился, что Джон сделал предложение 25-летней Лизе, в настоящее время они активно готовятся к своей свадьбе. Недавно молодожены посетили Москву, где американец смог познакомиться с родственниками своей возлюбленной. Однако, как отмечает Агутин, небольшие сложности возникли в общении из-за языкового барьера, так как бизнесмен говорит только на английском.

Николай Петрович также предполагает, что свадьба состоится в Америке, он готов пересечь океан, чтобы присутствовать на бракосочетании своей внучки. В то время как Леонид уже мечтает стать дедушкой, Анжелика пока не комментирует происходящее, но без сомнения, она разделяет радость своего мужа и отца будущей невесты.