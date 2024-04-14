«Все скромно и простенько»: SHAMAN честно рассказал о своем райдере

SHAMAN, который в 2022 году стал известным благодаря видеоклипу на песню «Встанем», поделился некоторыми подробностями. Его интервью в программе «Ты не поверишь!» на НТВ позволило поклонникам узнать о его жизни за кулисами.

В ходе беседы SHAMAN рассказал о некоторых своих необычных привычках, таких как отказ от ношения обручального кольца из-за своей активности на сцене, а также об изменениях в своем шоу, включая безопасные приемы с микрофоном и даже скромные требования в своем райдере. По его словам, там все очень скромно и простенько. В райдере артиста не так много требований: номер в пятизвездочном отеле, тонированное автомобиля класса «люкс» и закуски.