Раскрыты подробности личной жизни Шуфутинского

Известному артисту Михаилу Шуфутинскому исполнилось 13 апреля 76 лет, и журнал lady.mail.ru раскрыл интересные подробности его личной жизни.

Спустя 53 года экс-супруги встретились

Шуфутинский был женат трижды, что придавало его биографии особый колорит. Впервые артист вступил в брак с Татьяной Ростовой, когда ему было всего 19 лет. Однако, несмотря на молодость, их семейная жизнь была недолгой из-за его измен. Через четыре месяца брак был расторгнут, хотя спустя 53 года экс-супруги встретились на ТВ и оставили добрые воспоминания о прошлом.

Вторая жена Михаила Шуфутинского, Маргарита, познакомилась с ним через общих друзей. Ради артиста она даже переехала в Магадан из Москвы. Они вступили в брак, имеют двух сыновей, а Маргарита переквалифицировалась, чтобы поддержать семью во время творческого пути Михаила.

Вернулся в Россию в 1990-х

Семья Шуфутинского эмигрировала в США в 1981 году, но артист вернулся в Россию в 1990-х, чтобы продолжить карьеру. У пары семеро внуков, их старший сын работает продюсером в Москве, а младший стал врачом в Филадельфии.

В 2015 году супруга Михаила Шуфутинского скончалась в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности. Для артиста она всегда была опорой, и ее уход стал большой утратой для всей семьи.