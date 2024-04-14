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Раскрыты подробности личной жизни Шуфутинского

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Раскрыты подробности личной жизни Шуфутинского
Знаменитости
Источник фото: @mikhail.shufutinsky

Известному артисту Михаилу Шуфутинскому исполнилось 13 апреля 76 лет, и журнал lady.mail.ru раскрыл интересные подробности его личной жизни. 

Спустя 53 года экс-супруги встретились

Шуфутинский был женат трижды, что придавало его биографии особый колорит. Впервые артист вступил в брак с Татьяной Ростовой, когда ему было всего 19 лет. Однако, несмотря на молодость, их семейная жизнь была недолгой из-за его измен. Через четыре месяца брак был расторгнут, хотя спустя 53 года экс-супруги встретились на ТВ и оставили добрые воспоминания о прошлом.

Вторая жена Михаила Шуфутинского, Маргарита, познакомилась с ним через общих друзей. Ради артиста она даже переехала в Магадан из Москвы. Они вступили в брак, имеют двух сыновей, а Маргарита переквалифицировалась, чтобы поддержать семью во время творческого пути Михаила.

Вернулся в Россию в 1990-х

Семья Шуфутинского эмигрировала в США в 1981 году, но артист вернулся в Россию в 1990-х, чтобы продолжить карьеру. У пары семеро внуков, их старший сын работает продюсером в Москве, а младший стал врачом в Филадельфии.

В 2015 году супруга Михаила Шуфутинского скончалась в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности. Для артиста она всегда была опорой, и ее уход стал большой утратой для всей семьи.

Информационное агентство «Informing»

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