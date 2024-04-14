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Пенсионерам с 15 апреля зачислят на карту разовую выплату. Люди вздохнули с облегчением

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Пенсионерам с 15 апреля зачислят на карту разовую выплату. Люди вздохнули с облегчением
В России
Фото: @Paolinio / pixabay.com

С 15 апреля 2024 года начнется выплата единовременной денежной помощи пенсионерам, решившим газифицировать свое жилье. Сумма выплаты составляет от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона. 

Получить помощь могут пенсионеры без официального дохода, зарегистрированные как получатели пенсии по инвалидности, и газифицирующие свое жилье или уже приобрели оборудование. Заявление необходимо подать в региональный социальный центр или социальную защиту. 

Условия выплаты могут отличаться

Первые выплаты получат те, чьи заявления уже одобрены, остальные - по мере обработки заявлений. Полученные средства можно использовать только на газификацию жилья, включая покупку оборудования и оплату монтажа. Условия выплаты могут отличаться в различных регионах. Помощь предоставляется один раз на одного пенсионера, и те, кто уже получал подобную помощь, не имеют права на новую выплату, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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