Пенсионерам с 15 апреля зачислят на карту разовую выплату. Люди вздохнули с облегчением

С 15 апреля 2024 года начнется выплата единовременной денежной помощи пенсионерам, решившим газифицировать свое жилье. Сумма выплаты составляет от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона.

Получить помощь могут пенсионеры без официального дохода, зарегистрированные как получатели пенсии по инвалидности, и газифицирующие свое жилье или уже приобрели оборудование. Заявление необходимо подать в региональный социальный центр или социальную защиту.

Условия выплаты могут отличаться

Первые выплаты получат те, чьи заявления уже одобрены, остальные - по мере обработки заявлений. Полученные средства можно использовать только на газификацию жилья, включая покупку оборудования и оплату монтажа. Условия выплаты могут отличаться в различных регионах. Помощь предоставляется один раз на одного пенсионера, и те, кто уже получал подобную помощь, не имеют права на новую выплату, пишет ngnovoros.ru.