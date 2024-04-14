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Из пенсии вычтут 4,5 тысячи рублей уже в апреле. Пенсионеров предупредили о важном изменении

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Из пенсии вычтут 4,5 тысячи рублей уже в апреле. Пенсионеров предупредили о важном изменении
В России
Источник фото: @Daria-Yakovleva

Из пенсионных выплат совсем скоро смогут начать вычитать определенные суммы, после решения Верховного суда по жалобе одного из граждан. Согласно новому правилу, из пенсии можно вычесть даже до 20% в минимальном объеме при решении Социального фонда из-за ошибки в начислении пенсии. 

Вычет может составить до 50%

При наличии исполнительного производства судебных приставов, вычет может составить до 50%, а в случае компенсации вреда здоровью - до 70%.

Средний размер пенсии в этом году составляет 23,5 тысячи рублей, что означает, что вычет в размере 20% составит около 4,5 тысячи рублей. В апреле пенсионеры могут столкнуться с вычетом примерно такой суммы из пенсионных выплат в зависимости от ситуации, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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