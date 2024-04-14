Из пенсии вычтут 4,5 тысячи рублей уже в апреле. Пенсионеров предупредили о важном изменении

Из пенсионных выплат совсем скоро смогут начать вычитать определенные суммы, после решения Верховного суда по жалобе одного из граждан. Согласно новому правилу, из пенсии можно вычесть даже до 20% в минимальном объеме при решении Социального фонда из-за ошибки в начислении пенсии.

Вычет может составить до 50%

При наличии исполнительного производства судебных приставов, вычет может составить до 50%, а в случае компенсации вреда здоровью - до 70%.

Средний размер пенсии в этом году составляет 23,5 тысячи рублей, что означает, что вычет в размере 20% составит около 4,5 тысячи рублей. В апреле пенсионеры могут столкнуться с вычетом примерно такой суммы из пенсионных выплат в зависимости от ситуации, пишет ngnovoros.ru.