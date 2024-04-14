Хватайте - его разбирают моментально: Роскачество назвало лучшее в России молоко

В преддверии Масленицы, Роскачество подготовило список лучших марок молока, идеальных для выпечки блинов. В этом списке лидируют «Братья Чебурашкины», удостоенные знака качества и лишенные недостатков.

«Любимое молоко» отличается приятным вкусом и высокой жирностью, а «Молоко Оренбуржья» безопасно и имеет хороший вкус. Несомненно, также стоит обратить внимание на «Му-у», рекомендуемое 70% потребителей за приятный вкус и высокую жирность.

Помимо этих марок, в списке рекомендованы «Globus», «Асеньевская ферма», «Вологодское», «Гармония дня» и «Искренне ваш», которые гарантируют высокое качество и отсутствие вредных примесей. При выборе молока для блинов на Масленицу следует обращать внимание на состав, жирность, срок годности и внешний вид продукта, пишет ngnovoros.ru.