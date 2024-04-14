Шевчуку досталось от Шнурова по полной — певец назвал уродством творчество ДДТ

Сергей Шнуров, солист рок-группы «Ленинград», выразил свое отношение к творчеству «ДДТ» и Земфиры* в эфире «Нашего радио». По мнению артиста, творчество «ДДТ» представляет собой уродливое направление в истории музыки, из-за того, что Юрий Шевчук, считает Шнуров, желает учить других артистов и быть авторитетом, настаивая на своем видении истинного искусства.

Также музыкант критикует Земфиру*, называя ее творчество антитезой группы «Ленинград». Шнуров утверждает, что старается разрушить миф о гениальности артистов и веру в сакральность сцены, пишет Газета.ру.

*Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ