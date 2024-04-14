Лепс выбросил телефон поклонницы во время концерта в Костроме

Во время концерта Григория Лепса в Костроме произошел весьма неожиданный инцидент. В конце выступления, когда зрители начали снимать на свои смартфоны видео, артист заметил одну поклонницу, которая снимала его очень близко. Он сначала попросил ее прекратить в вежливой форме, но девушка не обратила на это внимания, продолжив съемку.

Тыкала телефоном в лицо

В ответ Лепс выбил телефон рукой и тот отлетел в толпу. Многие жители поддержали поступок артиста, утверждая, что фанатка навязчиво тыкала телефоном в лицо исполнителю, и он правильно поступил, защищая свои права на приватность.

Кроме того, перед концертами в КВЦ «Губернский» предупреждают о запрете фото- или видеосъемки, пишет Kostroma.Today.