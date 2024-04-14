Младший сын Шуфутинского не принимает новую возлюбленную отца

Михаил Шуфутинский, заслуженный артист Российской Федерации, поделился в передаче «Секрет на миллион» своими переживаниями относительно отношения своих сыновей к его новой возлюбленной, танцовщице Светлане.

По словам певца, старший сын Дэвид выразил радость за него, в то время как младший сын Антон и его жена Брэди проявили холодность. Шуфутинский подчеркивает, что не заслужил такого отношения со стороны младшего сына и его супруги.

Напомним: вторая супруга 76-летнего певца Маргарита Шуфутинская умерла в 2015 году. Спустя несколько лет он начал роман с танцовщицей Светланой Уразовой, однако не все члены его семьи, как видим, приняли этот выбор.